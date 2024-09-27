İzmir'de film gibi olay: Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:01

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:02

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesinde meydana geldi. M.Y.U (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından önce alıkonuldu, sonrada; omuz, göz ve boyun bölgesinden birer isabetle silahla yaralandı.

4 şahıs, daha sonrada silahla vurdukları M.Y.U’yu motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakıp kaçtı. Tüm bu yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Olayın ardından İzmir polisi harekete geçerek şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti. 4 kişi; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U’nun tedavisi ise devam ediyor.