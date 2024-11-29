İzmir'de husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Ölüler var!

Çeşme ilçesinde B.B., sokakta tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Şüpheli B.B. ise, olay yerinden kaçtı.

İzmir'de husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Ölüler var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 07:54

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., yanında bulunan tabancayla karşı gruba ateş açtı. B.B.'nin tabancasından çıkan mermiler 4 kişiye isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.M. ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, B.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #husumet #İzmir #Soruşturma #tartışma

İlgili Haberler

Çanakkale'de korkunç olay... Husumetlileri iş yerinde kurşun yağdırdı!

Çanakkale'de korkunç olay... Husumetlileri iş yerinde kurşun yağdırdı!
Kağıthane’de husumetlisini koruyanı vurdu

Kağıthane’de husumetlisini koruyanı vurdu
Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!

Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler