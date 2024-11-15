İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında 'tahliye' kararı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:17

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmanda ara karar açıklandı.

Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Savcı mütalaasında, 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını ve ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasını istedi.

2 TAHLİYE KARARI

Mahkeme, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı şube müdürü Ömer Karabilgin ile İZSU Kanalizasyon Müdürü Barış Koç'un tahliyesine hükmetti.

İZSU Personeli Ezgi Nazaroğlu’nun ev hapsi kaldırıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun adli kontrol şartları da kalktı.

DAVA ERTELENDİ

Memurların yargılanması konusundaki yükümlülük nedeniyle gerekli kurumlardan izin alınması kararlaştırıldı. Buna istinaden 6 kişinin dosyası ayrıldı.

Dava 6 Mart'a ertelendi. 42 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KEŞİF VE DURUŞMA TARİHİ İTİRAZ SONRASI DEĞİŞTİRİLDİ

İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında 6 Ocak 2025 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşma için 6 Mart 2025 tarihine gün verilmesine karar verildi.

Müşteki avukatlarının olay mahalindeki delillerin karartılmasının önlenmesi için yaptığı itiraz sonrası ara kararda değişiklik yapılıp, keşfin 19 Aralık'ta duruşmanın ise 6 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

İKİNCİ KEZ İTİRAZ, YİNE TARİHLER DEĞİŞTİ

Davada yapılacak keşif tarihi ve yeni duruşma zamanı, itirazlar sonucu yeniden değişti. Davanın keşif tarihi 9 Aralık 2024, 3'üncü duruşmanın tarihi ise 24 Ocak 2025 olarak güncellendi.