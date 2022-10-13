İzmir’de beş insan kaçakçısı tutuklandı

13 Ekim 2022 Perşembe, 12:05

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi.

İnsansız hava aracı ve karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. İnsan kaçakçısı olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 5 insan kaçakçısı ise dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.