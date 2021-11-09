İzmir'de İşçi minibüsü devrildi: Onlarca yaralı
İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı. Feci kazada 5'i ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.
5 YARALININ DURUMU CİDDİ
Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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