Veliler tepki gösterdi: Gece gündüz birbirine karıştı

10 Aralık 2021 Cuma, 14:58

Hükümetin yürürlükten kaldırmadığı kalıcı yaz saati uygulaması, okula giden öğrenci ve velilerine sorun yaşatıyor.

Sabah gün ağarmadan evden ve akşamın ilerleyen saatlerinde okuldan çıkmak zorunda kalan öğrencilerin aileleri, kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmemesine tepki gösteriyor.

'ÇOCUKLARIMIZ KÖR, IŞIKSIZ SAATTE OKULA GİDİYOR'

Kemapaşa'daki ikili öğretim yapılan ve öğrencilerin akşam saat 20.00'de dersten çıktığı okulun önüne gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise elinde fenerle basın açıklaması yaptı.

Özbay, ''İkili öğretim yapan okullarda öğrenciler ya sabah karanlığında evlerinden çıkıp okul yoluna düşmekte ya da oldukça karanlık saatlerde okuldan çıkıp evlerine gitmektedirler. Bu okullarda sabah ilk derse giriş saati 07.00, son dersten çıkış saati ise akşam saat 20:00'yi bulmaktadır. Hatta ikili öğretim yapan meslek liselerinde öğrenciler 22.00'de okuldan çıkmaktadır. Sabahçı olan çocuklarımız kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle daha günün ağarmadığı saatlerde, öğlenci olan çocuklarımız ise akşamın geç saatlerinde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gidip gelmek zorunda bırakılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur.''

HAYAT ÇOK PAHALI, SERVİSE PARA VEREMİYORUZ

Çocuklarını okuldan almaya gelen veliler de duruma tepki gösterdi.

Velilerden Salih Gerçek, ''Akşam 20:00'de çocuğumu almaya geliyorum. Hava kararmış oluyor. Çocuk yemek mi yesin, ödevini mi yapsın? bu sefer uyku bozukluğu oluyor. Çocuklar geceyi gündüzü birbirine karıştırıyor'' dedi.

Başka bir veli ise ''200 lira servis parası isteniyor. Asgari ücretli olduğumuz için servise veremiyoruz. Zaten hayat çok pahalı. Bunun yağmuru çamuru var. Gittikçe daha da karanlık oluyor. Çok köpek var. Bu nedenle çocukları yalnız bırakamıyoruz. Bu eğitimi de etkiliyor. Geç çıkınca ödev verilmiyor. Ders tekrarı olmuyor. Dersleri desteklemek için yapabileceğimiz yok. Lütfen bu duruma bir çözüm bulsunlar'' diye konuştu.