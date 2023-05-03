İzmir'de kamu binasına Erdoğan’ın posteri asıldı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:33

İzmir'de vergi dairesine AKP’nin Erdoğanlı pankartı asıldı. Konak ilçesinin Yenişehir semtinde bulunan Ege Vergi Dairesi hizmet binasına asılan pankartta cumhurbaşkanlığı forsu kullanılmadığı görülürken Erdoğan'ın fotoğrafı, 'Türkiye Yüzyılı' logosu, AKP'nin logosu ve seçim sloganı olan "Doğru Zaman Doğru Adam" yazısı yer aldı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKTIR”

Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren Büro İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiçbir siyasi parti kamu kurumlarına ait binalara pankart asamaz, bu hususta kanun açıktır. Buna rağmen hiçbir tereddüt göstermeden pankartın asılmasına müsaade edenler suç işlediklerinin farkında değillerse biz de buradayız, diyoruz. Yasal mevzuata istinaden pankart bir an önce kaldırılmalıdır, aksi halde sendikamız buna izin veren yetkili ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunacaktır” ifadeleri kullandı.