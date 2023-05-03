İzmir'de kamu binasına Erdoğan’ın posteri asıldı
İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir semtinde bulunan Ege Vergi Dairesi hizmet binasına AKP'nin ambleminin bulunduğu Erdoğan pankartı asıldı. Büro İş Sendikası, sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
İzmir'de vergi dairesine AKP’nin Erdoğanlı pankartı asıldı. Konak ilçesinin Yenişehir semtinde bulunan Ege Vergi Dairesi hizmet binasına asılan pankartta cumhurbaşkanlığı forsu kullanılmadığı görülürken Erdoğan'ın fotoğrafı, 'Türkiye Yüzyılı' logosu, AKP'nin logosu ve seçim sloganı olan "Doğru Zaman Doğru Adam" yazısı yer aldı.
“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKTIR”
Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren Büro İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiçbir siyasi parti kamu kurumlarına ait binalara pankart asamaz, bu hususta kanun açıktır. Buna rağmen hiçbir tereddüt göstermeden pankartın asılmasına müsaade edenler suç işlediklerinin farkında değillerse biz de buradayız, diyoruz. Yasal mevzuata istinaden pankart bir an önce kaldırılmalıdır, aksi halde sendikamız buna izin veren yetkili ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunacaktır” ifadeleri kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken 'seçim' paylaşımı
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt!
- Yurttaşlardan Bakan Kurum'a 'SMS' tepkisi!