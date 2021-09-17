İzmir'de konut satışlarında büyük düşüş

17 Eylül 2021 Cuma, 07:16

İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25.5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15.0 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul’u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve 1972 konut satışı ile İzmir izledi. İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.6 oranında azalarak 5 bin 759 oldu.

İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 74.5 oldu. İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70.4 oranında azalarak 1666 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında satışı yapılan konutların yüzde 21.5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 20.2’sini ilk satış, yüzde 79.8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir’de 2021 ağustos ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 939 konut satılırken Buca’yı 745 konut satışı ile Karşıyaka, 600 konut ile Torbalı ve 569 konut satışı ile Menemen izledi. Konut satışları Karabağlar’da 568, Çiğli’de 470, Bornova’da 442, Konak’ta 356 ve Bayraklı’da ise 331 oldu.