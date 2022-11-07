İzmir'de 'kumar' baskını: 47 kişiye 85 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde, son 1 ayda 3 kez mühürlenen kahvehaneye jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 47 kişiye toplam 85 bin 493 lira ceza kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki İ.A.'ya ait olan ve kumar oynandığı için son 1 ayda 3 defa mühürlenen kahvehanede, mühür bozularak tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA
Operasyonda kumar oynanırken yakalanan 47 kişiye toplam 85 bin 493 lira ceza kesildi. İşletme, tekrar mühürlenirken, kumar oynama materyallerine de el koyuldu.
İşletme sahibi İ.A. ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı.
Ayrıca kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde; 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. de yakalanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.
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