İzmir'de öğrenciler belediyenin misafirhanesine yerleşti

29 Eylül 2021 Çarşamba, 15:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla planlanan, “Yurt, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” sözleriyle duyurduğu çalışmada Bornova ve Buca'da yurtların hizmete alınması için harekete geçilmişti. Ayrıca misafirhanelere de öğrencilerin yerleştirilmesi için yol haritası hazırlanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'da bulunan Umut Atölyesi'ne ve Karşıyaka'daki Örnekköy Sosyal Tesisi'ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı. Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor. Aileleriyle birlikte İzmir'e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.

“BAŞKA BİR ÜLKEYE GELMİŞ GİBİ HİSSETTİM”

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ve Balçova'daki misafirhaneye yerleşen Lizge Karakoç, “Barınma sorunu öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi. Uzun zamandır da çözülemeyen bir sorun. KYK yurtları çok az kişiye çıkıyor. Çok fazla öğrenciye çıksa bu problem çözülebilse ama böyle bir şey de mümkün değil. Bir eve yerleşmek isteseniz çok pahalı. Öğrencilere daha fahiş fiyatlara kiralamaya çalışıyorlar. Sonra insanlar kara kara düşünüyor, nerede kalacağım diye. Belediyenin barınma sorununa el atması güzel. En azından bir sorunumuzu halletmiş olduk. Kapısını çalacağımız bir yer biliyoruz” diye konuştu. Kızı Lizge'yle birlikte İzmir'e gelen anne Türkan Karakoç ise, “Küçük bir şehirden, Elazığ'dan geldim. Ama bura daki belediyecilikle kendimi başka bir ülkeden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Belediyenin buradaki insanların yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemledim. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim yaşayamadığımız yerler. Gönül rahatlığıyla kızımı buraya emanet edip gideceğim. Bunu bir anne olarak en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.

“AİLE ORTAMI VAR”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Bölümünü kazanan ve Umut Atölyesi'ne giriş yapan Kader Polat, “Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geliyorum. Başvuruda bulunmuştum ve burası da beni barındırmak istedi. Binayı gezdim, gayet de güzel, beğendim. Çok iyi bir aile ortamı var. Kendimi hiç yalnız hissetmeyeceğimi ve o yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kardeşi Kader ile İzmir'e gelen Sedat Polat da, “Kardeşim üniversiteyi kazandığı günden itibaren yurt sorunu olacağını biliyorduk. Ben de DEÜ mezunuyum. Düşündük ve araştırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi vardı ve dahil olmak istedik, başvurduk. Çok kısa sürede bize dönüş yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Sorunu hemen çözdüler. Biz de çok mutluyuz, içimiz rahat. Geldik ve gördük. Öğrenciler için her şey düşünülmüş. Aile ortamı var. Ben de İzmir'de okudum ve bu projelerden faydalandım” dedi.

Örnekköy Sosyal Tesisi'ne katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Nur Evşen Cihan ise, “Ankara'dan geliyorum. Böyle bir proje olduğu için şanslıyız. Çünkü kalacak yer bulamamıştım. Evler ve özel yurtlar çok pahalı, bütçemize uymuyor. Mutluyum. Geldim, gördüm, beğendim, gayet iyi” açıklamasını yaptı.

Antalya Serik’ten gelen ve Karşıyaka'daki misafirhaneye yerleşen İkra Kara, “Çok mutluyum. Çünkü bu kadar iyi bir yere yerleşebileceğimi hiç düşünmemiştim. İlk duyduğumda ağlama noktasına gelmiştim. Yer bulamıyordum. Okulu dondurmayı bile düşünüyordum. Çok şanslıyım” dedi. Baba İsmail Kara ise, “Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Çocuğumuz okulu bırakacak duruma gelmişti. Başkanımız bize bu imkanı verdi ve şimdi geldik yerleşimini yaptık. Bıraktık ve güvenerek dönüyoruz. Güvenlik görevlisine kadar personeller burada var. Evimize gönül rahatlığıyla gideceğiz ve işimize bakacağız” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Mersin'den İzmir'e gelerek Karşıyaka'daki misafirhaneye giriş yapan Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Öğrencisi Sena Özvicdan, “Çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Gayet güzel bir ortam. Güvende olduğum çok belli. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Gönül Özvicdan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. 1 haftadır aramadığımız yer kalmadı. Buraya başvurduk, çok şükür çıktı” ifadelerini kullanırken baba Nadir Özvicdan, “Belediyemizin bu hizmeti çok büyük bir hizmet. Çocuklarımızı barındırıyor. Çok teşekkürler. Ortam tam bir aile ortamı” diye konuştu.