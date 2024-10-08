İzmir'de ölen kişinin evinden 'cephanelik' çıktı
İzmir’in Konak ilçesinde, hayatını kaybeden şahsın evinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu tüfek çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aktan (91), 21 Haziran 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinde doğal yollarla hayatını kaybetti.
Geçen cuma günü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ise Aktan’ın evinde çok sayıda silah olabileceği tespit edildi.
Bunun üzerine savcılıktan alınan arama kararına istinaden daire içerisine giren polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 11 adet çeşitli ebatlarda fişek atabilen tabanca, 85 adet tabancalara uygun şarjör, 7 adet uzun namlulu tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ve tabancalara uygun fişek ele geçirildi.
Bahse konu malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #İzmir
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