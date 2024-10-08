İzmir'de ölen kişinin evinden 'cephanelik' çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, hayatını kaybeden şahsın evinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu tüfek çıktı.

İzmir'de ölen kişinin evinden 'cephanelik' çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:40

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aktan (91), 21 Haziran 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evinde doğal yollarla hayatını kaybetti.

Geçen cuma günü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ise Aktan’ın evinde çok sayıda silah olabileceği tespit edildi.

Bunun üzerine savcılıktan alınan arama kararına istinaden daire içerisine giren polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 11 adet çeşitli ebatlarda fişek atabilen tabanca, 85 adet tabancalara uygun şarjör, 7 adet uzun namlulu tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ve tabancalara uygun fişek ele geçirildi.

Bahse konu malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İzmir

İlgili Haberler

İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu

İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu
08 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

08 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İzmir'de korku evinin reklam amaçlı astığı cansız mankenler toplatıldı

İzmir'de korku evinin reklam amaçlı astığı cansız mankenler toplatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler