İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:07
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İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


İzmir Orman orman yangını orman yangınları

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