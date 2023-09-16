İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber