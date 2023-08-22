İzmir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!

Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:57
İzmir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmasının devam ettiği bildirildi.


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