İzmir'de orman yangını: Müdahale ediliyor

Kınık ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını: Müdahale ediliyor
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DHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:22

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Etiketler: #Orman #Yangın #İzmir #arazi

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