İzmir'de otomobil, personel servisine çarptı: 3 yaralı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 02:54

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih Caddesi Mersinli Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, Bayraklı yönünden gelen Kaan A. yönetimindeki 35 DFN 55 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Özkan D.'nin kullandığı 35 S 02206 plakalı personel servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kaan A. ve araçtaki Ayşe K.'yı bulundukları yerden kurtardı. Kazada yaralanan personel servisi sürücüsü Özkan D., Kaan A. ve Ayşe K., sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil ile personel servisi çekici yardımıyla kaldırılırken, otomobil sürücüsünün 120 promil alkollü olduğu öğrenildi.