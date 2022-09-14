İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile sokakta yürüyen 2 kişi arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir'de 35 DC 3505 plakalı otomobil sürücüsü O.G. ile sokakta yürüyen Barış Korkmaz (22) ve yanındaki arkadaşı arasında otomobille sıkıştırılma iddiasıyla kavga çıktı.
Darbedildiği öne sürülen O.G., otomobilindeki tabancayı alarak 2 kişiye ateş etti. Yaralanarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Korkmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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