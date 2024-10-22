İzmir'de sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu
İzmir'in Çiğli ilçesinde G.S., husumetli olduğu S.Ç.’yi tabancayla karnından vurdu. S.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.
İzmir'deki olay, dün saat 22.30 sıralarında Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak’ta meydana geldi. Aralarında henüz öğrenilemeyen nedenle husumet bulunan S.Ç. ile G.S. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre tartışma sırasında G.S. yanında bulunan tabanca ile S.Ç.'yi karnından vurdu. S.Ç.’yi ağır yaralayan şüpheli, suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, G.S.'yi arıyor.
Etiketler: #husumet
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu