İzmir’de suya yüzde 45 zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Olağanüstü toplandı. Toplantıda suya yüzde 45 oranında zam yapıldı. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su fiyatlarındaki artışı belirlemek amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Meclis Grup Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde toplandı. Tek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda suya yüzde 45 oranında zam yapıldı. Alınan karar ile 0-4 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 24,85 TL’de sabit kalırken, 5-10 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 33,18 TL’den 48.04’e yükseldi. 11-20 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 42,37 TL’den 61,43 TL’ye yükseldi. 21 üstü metreküpü ise atık su bedeli ile birlikte 79,33 TL iken 115,03 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Kırsal bölgelerde yüzde 75 beldelerde yüzde 50, engelli ve şehit gazi ailelerine yüzde 50 indirimli su satışları devam edecek.
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