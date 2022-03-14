İzmir'de Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart 2022 Pazartesi, 14:04

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk koyma töreniyle başladı. Törene İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Hüseyin Bozdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir’deki üniversitelerin rektörleri ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk bırakıldı.

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Hüseyin Bozdemir, 14 Mart’ın sağlıkçıların bayramı olduğunu söyledi. Hüseyin Bozdemir, “Tıp eğitimi alan ve tıp eğitimine katkıda bulunan, insanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, mesleğini özveriyle yerine getiren meslektaşlarımla tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

“DOKTORLUK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Doktorluğun yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğuna her zaman inandığını belirten İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Hüseyin Bozdemir, şunları söyledi: “Sadece hayatını başkalarına adayacak olan bir yaşam biçimi. Zorlu bir eğitimle başlayan, doğasında fedakarlığı, insan üstü gayretlerle hizmet etmeyi barındırın bu meslek her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak kabul gördü ve görecek. Yaklaşık iki buçuk yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, sağlık çalışanlarının olağan koşullarının yanında; savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü durumda da insanımızın imdadına en önde koştuğunu gösterdi. Biz sağlık çalışanlarının cefasının ve emeklerinin hem toplumda hem de özlük haklarımızda karşılık bulmasını, sağlık alanındaki tüm sorunların kısa sürede çözülmesini umut ediyorum.”