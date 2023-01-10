İzmir’de vapur seferleri iptal

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12:30 itibariyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:26
İzmir’de vapur seferleri iptal
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz işletmeciliği İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerini iptal etti.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 12:30 itibariyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edilmiştir."


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