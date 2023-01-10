İzmir’de vapur seferleri iptal
İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12:30 itibariyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz işletmeciliği İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerini iptal etti.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 12:30 itibariyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edilmiştir."
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