İzmir’de vapur seferleri iptal

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:26

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz işletmeciliği İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerini iptal etti.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 12:30 itibariyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edilmiştir."