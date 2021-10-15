İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Deniz İşletmeciliği Genel Müdürlüğünden (İZDENİZ) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir içi tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Vapur seferlerinin saat 10.00'dan itibaren iptal edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 15 Ekim 2021, saat 10.00 itibariyle araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süre ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
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