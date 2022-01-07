İzmir'deki 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşı’nda 1834 yılında kurulan, aile biriyleri tarafından bugüne kadar yaşatılan Haktanır Pide Salonu, ekonomik krize dayanamadı. 1967’den bu yana dükkânı işleten Mehmet Somay Pideci, işletmesinin kapısına kilit vurunca beş çalışanı da işsiz kaldı. Soyadı kanunu çıktığında “Pideci” soyadını alan fırının kurucusu Mehmet ustadan sonra mekanı aslını hiç bozmadan bugünlere kadar getiren aile, son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlara yenik düştü.

Binanın ve fırınının orijinalliği ile bilinen 188 yıllık işletmede sadece peynirli, kıymalı, kaşarlı ve sade -yumurtalı pide sunuluyordu. Fırında, mermer masa üzerine konulan kâğıtta pide servis edilir ve bıçak ile kesilirdi. Roka ve limon servisin vazgeçilmeziydi. Türkiye ve İzmir’de olduğu gibi son yıllarda yaşanan ekonomik kriz bir tarihi mekânın daha kapanmasına neden oldu. Binanın kendisine ait olmasına rağmen Mehmet Somay Pideci geçen hafta işletmesine kapattı.

Esnafın artan kriz sonrası durumunun her geçen gün ağırlaştığını ve kilit vurulan işyerlerinin arttığını belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, “Çok üzgünüz, tarihi bir mekân daha kapandı” dedi. Girgin, “Yılların esnafı Mehmet Somay Pideci ağabeyimiz, işletme giderlerinin zorluğu neticesinde kepenk kapattı. Bu fırında 188 yıldır yanan bir ateş vardı ve söndü. Bu nedenle, Kemeraltı esnafı ve esnafın başkanı olarak çok üzgünüm. Bu tarihi mekânı yaşatmaya talip birilerinin çıkması ve yıllardır verdiğimiz pideleri vermeye devam etmemiz en büyük dileğim” dedi.