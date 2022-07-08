İzmir'deki kültür varlıklarının yüzde 42’si tehlikede

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Hazırlanan izleme raporu sonuçlarına göre, İzmir’de bulunan kültür varlıklarının yüzde 42’sine müdahale edilmezse, tamamen yok olabileceği tespiti yapıldı.

Neredeyse her iki yapıdan birinin restorasyona ihtiyaç duyulduğu gerçeğini saptayan rapora göre, dini yapılarda bu oranın daha da yükseldiği dikkat çekti. Çok kültürlü yapısıyla birçok tarihi cami, kilise ve sinagog bulunan İzmir’de, tarihi camilerin yüzde 73’ü, tarihi kilise ve sinagogların ise yüzde 43’ünün onarıma ihtiyaç duyduğu tespit edildi. İkinci sırada İzmir Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 7754 tescilli yapısı ile tescilli taşınmaz kültür varlık sayılarına göre İstanbul’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada yer alan İzmir, 2021 yılı itibarıyla toplamda 44 aktif kazıya ev sahipliği yaptı.

Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde birden fazla mirası olan tek şehir olan İzmir’de 875 tanesi arkeolojik sit olmak üzere, toplam 965 sit alanı bulunduğu da rapora yansıdı. Hazırlanan rapor somut olmayan kültürel miras konusunda da bazı gerçekleri ortaya koydu. Kaybolan mesleklerin bir bir arttığı İzmir’de yaşayan üç insan hazinesinden biri zorluklar nedeniyle mesleği bırakırken 136 gelenek taşıyıcısı ise mesleğini sürdürmekte zorlandığını ifade etti.