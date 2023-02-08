İzmir'den 24 saatte 19 milyon TL'lik bağış!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:16

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında başlattığı destek çalışmaları artarak büyüyor. Son 48 saatte 46 tır, 15 kamyon, 3 uçak, 1 gemi insani yardım malzemesini afet bölgesine sevk eden Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların desteğiyle Umut Hareketi’ni de büyütüyor. Yapılan toplam bağış rakamı 19 milyon 70 bin 590 lirayı buldu. Şu ana kadar kampanyayla 81 bin 395 yemek paketi, 6 bin 272 gıda paketi, 6 binin üzerinde temizlik paketi, 31 bin 247 battaniye, 5 bin 561 uyku tulumu, 3 bin 920 hijyen paketi, 3 bin 505 bot, 3 bin 629 mont, 11 çadır bağışı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer destek olan herkese teşekkür ederek “Tek yürek olduk. Türkiye’nin yaralarını Umut Hareketi’yle sarıyoruz. İzmir’in dört bir yanından yardım paketleri Fuar İzmir’de toplanıyor ve ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Vatandaşlarımızın yaptığı bağışı biz bir misli artırarak deprem bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden sunulan destek paketlerinden istedikleri miktarda satın alabiliyor.