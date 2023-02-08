İzmir’den giden ekipler enkazdan 3 kişiyi kurtardı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekiplerinin Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu.
İzmir İtfaiyesi’ne bağlı AKS ekipleri ay binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.
Soyer yaptığı paylaşımda, “İtfaiye ekibimiz, askerlerimizle birlikte Hatay’da bir çocuğumuzu enkazdan sağ olarak çıkardı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor… Ömrün uzun olsun çocuğum…” dedi.
İtfaiye ekibimiz, askerlerimizle birlikte Hatay’da bir çocuğumuzu enkazdan sağ olarak çıkardı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor… Ömrün uzun olsun çocuğum… pic.twitter.com/Sm7blGX9dA— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 7, 2023
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