İzmir'e 2 ayda 7 kupa

11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:10

Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyonu Kupası’nı İzmir’e getiren İzmir Büyükşehir, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile U-15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon Kupası’nda ise üçüncülük elde etti.

Sporcular Yağmur Arzu Nergiz (Kadın A Takım), Ceren Keçe (U-19) Defne Narin (U-17), Hanzade Dabbağ (U-15), Baran Ünaldı (U-19), Renan Gürses (U-17) ve Erman Ege Erçin (U-15) Kulüp Başkanı Ersan Odaman ile bir araya gelerek başarıyı kutladı. Su sporlarından sorumlu yönetici Hüseyin Egeli, Kulüp Genel Sekreteri Barış Şeref, branş sorumlusu Ceren Kilislioğlu’nun da katıldığı törende sporculara teşekkür eden Odaman, “Pandemi döneminin etkisini yitirmesiyle birlikte spor alanlarına dönüp kupaları kazanmaya başladık. Su topu, bizim için çok yeni bir branş. Kısa sürede elde ettiğimiz başarılar ile gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i su ve plaj sporlarında Avrupa’nın öncü kenti yapma hedefini yakalamak için çalışıyoruz” diye konuştu.