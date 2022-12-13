İzmir’i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

İzmir’de, Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı.

İHA
13 Aralık 2022 Salı, 16:15
İzmir’i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu.

Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. 

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.


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