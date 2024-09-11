İzmir'i yaz sağanağı vurdu: 1 araç göçen yolun içine düştü

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, kentteki bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Park halindeki bir araç ise yağış sebebiyle göçen yolun için düştü.

İzmir'i yaz sağanağı vurdu: 1 araç göçen yolun içine düştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

İzmir’de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerine kadar merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, saçakların altına sığındı.

Öte yandan Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi’nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşların ayakkabılarını eline alıp, biriken suya basarak yolun karşısına geçtiği görüldü.

1 ARAÇ GÖÇEN YOLUN İÇERİSİNE DÜŞTÜ

Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Forbes Sokak’ta ise park halinde bulunan bir araç, yoğun yağış sebebiyle göçen yolun içine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken araç sahibi Suat Yağdı, “Aracımızı buraya akşam park etmiştik. Gece yağmur yağınca aşırı su birikintisi burayı oymuş ve araç göçüğün içine düşmüş. Sabah namazına giden arkadaşlar olayı görüp bize haber verdiler. Aracımızı daha yeni çıkarabildik. Şimdi hasar tespit çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #İzmir

İlgili Haberler

İstanbul'da kuvvetli sağanak felç etti: Ataşehir ve Ümraniye'de yollar göle döndü

İstanbul'da kuvvetli sağanak felç etti: Ataşehir ve Ümraniye'de yollar göle döndü
Trabzon'da sağanak ve heyelan: 14 kişi kurtarıldı

Trabzon'da sağanak ve heyelan: 14 kişi kurtarıldı
Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi

Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler