İzmir'in Karaburun ilçesinde teyzesini boğarak öldüren zanlı hakkında yenigelişme

12 Nisan 2022 Salı, 20:34

Olay, 11 Nisan saat 06.00 sıralarında, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir dönem Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Özgür K., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı teyzesi Naide Özçimen’in (68), boğazını sıkarak olay yerinden kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bağırışları duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Parkinson hastası olduğu iddia edilen Naide Özçimen’in hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Özgür K., kısa süre içerisinde Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



