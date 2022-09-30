İzmir’in okulları kaderine terk edildi

30 Eylül 2022 Cuma, 07:29

30 Ekim İzmir depreminin ardından yıkılan okulların yerine yapılacak yeni binaların büyük bölümü aradan geçen iki yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. İkili, hatta yer yer üçlü sistemde sıkış tepiş sınıflarda eğitim gören on binlerce öğrenci, temizlik ve hijyen tedbirlerinin yetersiz kalması nedeniyle yine zorlu bir sene geçirecek. Bu yıl kent genelindeki 738 bin 273 öğrencinin eğitim gördüğü 30 bin derslik ve 2 bin 496 okula sadece 2 bin 890 yardımcı personel alındı.

KADRO EKSİK

İŞKUR tarafından istihdam edilen personellerin yetersiz kaldığını söyleyen ve okul başına yalnızca bir temizlik görevlisi düştüğünü belirten Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, “Bu kadar az personel ile sağlıklı ve güvenli eğitim sürdürülmesi güç. Personel yetersiz, okullar da kalabalık. Temizlik ve hijyen konularında ciddi kaygılarımız var” dedi. Okullarda yaşanan sıkıntıları anlatan Vardal, “2 bin 900 kadar yardımcı personel okullarda işbaşı yaptı. İŞKUR tarafından ise alınan personeller okullara dağıtıldı ama bu oldukça yetersiz bir rakam. Çalışan sayısı İŞKUR’a önceden bildirildiği ve belirlendiği için şu anda ilave de yapamıyorlar. Her okul başına bir personel düşüyor. Bu kadar az personel ile sağlıklı ve güvenli eğitim sürdürülmesi güç. Okul başına bir personel vermekle temizlik sorunu çözülmüş sayılmaz. Depremden sonra yaşanan mağduriyet ve okulların kalabalıklaşması ile ikili eğitim verilen okullarda büyük bir sıkıntı söz konusu. Sabahçılar ve öğlenciler arasındaki kısa sürede koca bir okulun tek personel ile temizlenmesi, hijyene kavuşturulması çok güç. Hem personel yetersiz hem öğrenci sayısı ve sirkülasyon çok fazla. Okullardaki yardımcı personel sayısının acilen artırılması lazım” şeklinde açıklamada bulundu.