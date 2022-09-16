İzmir'in süslü kadınları Karşıyaka’da pedallayacak!

16 Eylül 2022 Cuma, 13:52

İzmir’in süslü kadınları pedal basmak için sokağa çıkıyor. 2013 yılından beri İzmir’de düzenlenen ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 18 Eylül Pazar Günü Karşıyaka'da yapılacak. Etkinlik için en güzel kıyafetlerini giyerek, bisikletlerini çiçekler ve kurdelelerle süsleyecek kadınlar Pazar günü saat 17.00’de Karşıyaka Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda buluşacak. 17.30’da anıttan yola çıkacak katılımcılar turun sonunda yine anıta dönecek. DJ Ersin de anıt önünde performans sergileyecek. Karşıyaka’nın bisikleti seven bir kent olduğunu, Karşıyaka Belediyesi’nin de bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun kurucusu Sema Gür ana turun bu nedenle Karşıyaka’da yapılacağını bildirdi.

KADINLARA KATILIM ÇAĞRISI

Karşıyakalıların da bisikletlilere karşı çok saygılı olduğunu söyleyen Gür şunları kaydetti:

“Karşıyaka, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için de çok uygun. Karşıyaka Belediyesi bu turu yapmak için çok heyecanlı ve bu durum bizlere de motivasyon veriyor. Karşıyaka bisikletli ulaşıma oldukça uygun bir yer. Ben bisikletimle geldiğimde yolda hep saygı gördüm, araçlar bisikletli ulaşıma hazır görünüyor. Turumuzun başladığı 2013 yılından beri en büyük desteği Karşıyakalı kadınlarımızdan gördük. Yıllardır verdikleri destekten ötürü kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz.” Gür, ayrıca tüm kadınlara tura katılmaları için çağrıda bulundu.

150’DEN FAZLA KENTE YAYILDI

Bundan 9 yıl önce tarih öğretmeni Sema Gür tarafından “erkek egemen” bisiklet turlarına alternatif olarak İzmir’de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bugün dünyaya örnek bir ‘kadın ve bisiklet hareketi’ haline geldi. Gür’ün, Pınar Pinzuti ile birlikte büyüttüğü organizasyon, yıllar içerisinde tam 30 ülkeye ve 150’den fazla kente yayıldı. Dünya şehirlerinde düzenlenen eş zamanlı bisiklet turlarında binlerce kadın birlikte pedal çevirerek bu örnek hareketin parçası oldu. 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Özel Ödülü alan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yıllar içinde İtalya’dan Almanya’ya Kanada’dan Hindistan’a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu.