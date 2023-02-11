İzmirli astsubayın enkazdan cansız bedeni çıktı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:57

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 15:59

10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden İzmir'e bir acı haber daha geldi.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Hatay'da görev yapan ve İzmir Gaziemirli olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Hoşer'den 5 gündür haber alınamıyordu. Hoşer’in cansız bedeni Antakya’da yıkılan evin enkazından çıkarıldı.

Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Hoşer'in cenazesi, bugün Gaziemir Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.