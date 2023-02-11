İzmirli astsubayın enkazdan cansız bedeni çıktı
Depremde enkaz altında kaldığı öğrenilen İzmir Gaziemirli olan ve Hatay’da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Hoşer'den acı haber geldi. Hayatını kaybeden Hoşer'in bugün memleketi İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden İzmir'e bir acı haber daha geldi.
5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Hatay'da görev
yapan ve İzmir Gaziemirli olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Hoşer'den 5
gündür haber alınamıyordu. Hoşer’in cansız bedeni Antakya’da yıkılan evin
enkazından çıkarıldı.
Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Hoşer'in cenazesi, bugün Gaziemir Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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