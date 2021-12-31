İzmirli piyaniste uluslararası ödül

İzmirli piyaniste uluslararası ödül
Klasik müzik alanındaki çalışmalarını ve kariyerini yaklaşık beş yıldır İtalya’da sürdüren İzmirli Ezgi Şenoğlan, “Clara Schumann” klasik müzik yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülerek uluslararası ödüller listesine bir yenisini daha ekledi.
2021 yılının mart ayında Avusturya’da düzenlenen uluslararası “Weiner Klassiker” Viyana Klasikleri isimli klasik müzik yarışmasında üçüncülük ödülünün, haziran ayında ise Rusya’nın Moskova şehrinde düzenlenen “Inernational Moskow Music Competition” yarışmasında uluslararası birincilik ödülünün sahibi olmuştu. İtalya’daki yüksek lisans eğitimini Vincenzo Bellini Konservatuvarı’nın piyano ana sanat dalında tamamlayan başarılı piyanist 2022 yılında farklı ülkelerde yeni projelere hazırlanıyor.
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