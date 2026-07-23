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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adliyeye sevk edildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adliyeye sevk edildi

23.07.2026 09:12:00
Güncellenme:
DHA
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adliyeye sevk edildi

İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarının yöneltildiği 31 kişi, İstanbul’a getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 31 kişi, adliyeye sevk edildi.

"EKŞİ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gözaltına alınırken “Gönlüm rahat, ekşi yemedim ki karnım ağrısın” ifadesini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Adliye #gözaltı #Fatma Kaplan Hürriyet #İzmit Belediyesi

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