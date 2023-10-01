İzmit'te acı olay: Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
İzmit’te, bir geri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.
İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak’ta bulunan geri dönüşüm depolama alanında, saat 11.00 sıralarında alanda düzenlemeye çalıştığı hurda malzemeler Birol Deveci’nin üzerine düştü.
Olayı gören diğer çalışanlar, Deveci’nin üzerine düşen malzemeyi kaldırırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
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Acil sağlık ekibinin yaptığı incelemede Deveci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Deveci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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