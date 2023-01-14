İzmit'te dehşet: Mezarlıkta çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu

İzmit'te, mezarlık telleri dışında, taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarda, çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu. Polis, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:55
İzmit'te dehşet: Mezarlıkta çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu
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Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlıkta ziyaretçiler, mezarlık telleri dışında taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark etti.

ÖNCE 'BEBEK' SANDILAR

Mezarın küçük olması nedeniyle bebek gömüldüğünü düşünenler, şüphe üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcılığı talimatıyla mezarı açtı.

Mezarda yaklaşık 1 metre derinlikte, çarşafa sarılmış köpek ölüsü bulundu. Polis, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirleyip, bulmak için çalışma başlattı. Mezardan çıkarılan köpek, belediye ekiplerince bölgeden alındı.


İzmit Köpek köpekler

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