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Jandarma belirledi, BTK harekete geçti: 412 internet sitesine erişim engeli

Jandarma belirledi, BTK harekete geçti: 412 internet sitesine erişim engeli

14.09.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Jandarma belirledi, BTK harekete geçti: 412 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "yasa dışı bahis oynandığı" ve "müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığını belirlediği 412 internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen "sanal devriye" faaliyetlerinde yasa dışı bahis oynandığı ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı toplam 412 internet sitesi tespit edildi.

Belirlenen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu sitelerden 347’sinin yasa dışı bahis, 65’inin ise müstehcen paylaşımların yer aldığı sayfalar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Etimesgut’taki 8 farklı siber dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı ve yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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