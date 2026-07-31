Jandarma üniforması giydiler, yolda kontrol noktası oluşturdular, 12 kilo altını gasbettiler

Olay, gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı D400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.’nin bulunduğu 34 DLL 01 plakalı aracı durdurdu.

Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler, havaya ateş açarak durdurdukları araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile yaklaşık 2 milyon TL'yi gasbetti. Şüpheliler, Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Araç, kriminal incelemelerin sürdürülmesi amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin katılımıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mardin ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.