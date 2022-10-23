Jandarmadan yabani hayvan operasyonu: 583 bin 70 lira ceza kesildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çatalca'daki bir çiftlikte yabani hayvan bulunduran 1 kişi yakalandı. Çiftlikte yapılan aramalarda 16 ceylan ele geçirildi.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çatalca'da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Alınan bilgi kapsamında harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda 16 ceylan ele geçirildi. Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Çiftliği işleten O.U. isimli kişiye izinsiz yaban hayvanları bulundurma suçundan 11 bin 835 lira, yaban hayvanlarını yasadışı üretmek suçundan 11 bin 835 TL ve hayvan başına 35 bin TL olmak üzere toplamda 583 bin 70 lira ceza yazdı.
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