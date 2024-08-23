Jandarmanın sanal devriyesine takıldılar: 16 gözaltı
Aydın’ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede müstehcenlik ve yasa dışı bahis olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 186 personelin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetlerinde 2 ilçede 13 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 3 ilçede 3 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca uygulama kapsamında 128 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 421 şahıs sorgulandı ve 5 aranan şahıs yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?