Jandarmanın sanal devriyesine takıldılar: 16 gözaltı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:30

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:32

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 186 personelin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetlerinde 2 ilçede 13 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 3 ilçede 3 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uygulama kapsamında 128 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 421 şahıs sorgulandı ve 5 aranan şahıs yakalandı.