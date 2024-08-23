Jandarmanın sanal devriyesine takıldılar: 16 gözaltı

Aydın’ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede müstehcenlik ve yasa dışı bahis olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:30
Jandarmanın sanal devriyesine takıldılar: 16 gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 186 personelin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetlerinde 2 ilçede 13 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 3 ilçede 3 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uygulama kapsamında 128 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 421 şahıs sorgulandı ve 5 aranan şahıs yakalandı.


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