Josef, penaltıya neden olan Rıdvan'ı eleştirdi
Josef, "penaltıya neden takım arkadaşı Rıdvan'ı eleştirirken, "İlk golü yiyene kadar fena götürmedik ama tamamen gereksiz bir penaltı oldu" dedi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Sporting Lizbon maçından sonra değerlendirmede bulundu. Temsilcimizin 4-0 yenilerek Devler Ligi'ndeki iddiasını kaybettiği mücadeleyi yorumlayan Josef, "Moral olarak bu maç bizi çok etkiledi" dedi.
Brezilyalı futbolcu penaltıya neden takım arkadaşı Rıdvan'ı eleştirirken, "İlk golü yiyene kadar fena götürmedik ama tamamen gereksiz bir penaltı oldu. Normal oyunumuzun çok altında kaldık, hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Skoru da hak ettik" ifadelerini kullandı.
Josef de Souza ayrıca, "İlk gole kadar mücadele olarak iyiydik. Hedefimiz de iyi bir mücadele ile oyunu tutup gol atmaktı ama beceremedik. Tamamen Trabzon maçına odaklanıp en iyi dönüşü yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Josef, Sporting Lizbon maçının son anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, 24 Kasım'da Ajax ile İstanbul'da oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
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