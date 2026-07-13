Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi konu başlıkları var?

Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi konu başlıkları var?

13.07.2026 09:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi konu başlıkları var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün Ankara'da Saray'da toplanıyor. Kabinede NATO Zirvesi'nin yansımalarının ele alınması bekleniyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kabine, yeni haftanın ilk gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak. Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Kabine'de 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.  

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Kabine Toplantısı

İlgili Haberler

MetroPOLL anketinde çok konuşulacak MHP ayrıntısı: Yüzde 40'ı, Erdoğan'ı onaylamadı!
MetroPOLL anketinde çok konuşulacak MHP ayrıntısı: Yüzde 40'ı, Erdoğan'ı onaylamadı! Haziranda yapılan MetroPOLL anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 44,5'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 51'e ulaştı. Ankette MHP seçmeninin yüzde 40'ının Erdoğan'ı onaylamadığı görüldü. İşte ayrıntılar...
Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın atanması tartışma yaratmıştı: Güler ‘mevzuat çerçevesinde’ dedi
Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın atanması tartışma yaratmıştı: Güler ‘mevzuat çerçevesinde’ dedi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın atanması konusunda, “Tüm personel faaliyetleri mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.
Trump-Erdoğan dostluğunun sırları üzerine
Trump-Erdoğan dostluğunun sırları üzerine Amerikan başkanı, yine alışageldiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgülerini Ankara’da basın toplantısında yineledi.