Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi konu başlıkları var?

Kabine, yeni haftanın ilk gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak. Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Kabine'de 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.