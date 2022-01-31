Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki konular

31 Ocak 2022 Pazartesi, 08:12

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısının yoğun bir gündemi olacak.

Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti ve Doğu Akdeniz'deki son durum öncelikli olarak ele alınacak.

Toplantıda, ekonomideki gelişmelerin de ana gündem maddesi olarak masada olacağı belirtiliyor.

Toplantıda ayrıca koronavirüs salgınındaki son durum ve artan vaka sayılarının da ele alınması bekleniyor.

