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Kabine bugün toplanıyor: Masada fon krizi ve yeni önlemler var

Kabine bugün toplanıyor: Masada fon krizi ve yeni önlemler var

28.09.2026 08:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kabine bugün toplanıyor: Masada fon krizi ve yeni önlemler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasının oluşturması bekleniyor. Toplantıda dış politikadaki gelişmeler ile 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Meclis gündemi de ele alınacak.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden birinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması olması bekleniyor.

ŞİMŞEK VE GÜRLEK'İN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Fon soruşturmasının mali ve adli boyutlarına ilişkin son gelişmelerin Kabine üyelerine aktarılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca fon krizi nedeniyle mağduriyet yaşayan yatırımcılara yönelik atılabilecek adımlar ile benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla alınabilecek idari ve finansal tedbirlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA BAŞLIKLARI MASADA

Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem maddesini dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği temas ve görüşmelere ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes girişimleri, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ile Gazze'deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ MECLİS GÜNDEMİ

Kabine'de 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi planlanan düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.

Yeni yasama döneminde öncelik verilmesi planlanan yasa tekliflerinin toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Kabine Toplantısı #fon soruşturması

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