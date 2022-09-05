Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 08:17

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Erdoğan’ın ayrıntılarını duyuracağı sosyal konut projesi ve enflasyon gibi meseleler ele alınacak.

Hürriyet'in haberine göre; projenin son ayrıntılarını, ilgili bakanlar kabinede paylaşacak. Kabinede ayrıca kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi kararı sonrası atılacak yeni adımlar ele alınacak. Yüksek enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni kararlar da görüşülecek. Ayrıca Tarım Kredi marketlerde yapılan indirimlerin piyasaya etkisi, zincir marketlerdeki denetimler ve atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu da kabinede değerlendirilecek. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklar arasında olacak.

12 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.

Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iki hafta önceki kabine toplantısı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürmüş, Erdoğan vatandaşlara “dövizleri TL’ye çevirin” çağrısı yapmıştı.