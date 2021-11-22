Kabine toplanıyor: Gündemde asgari ücret var
Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.
Kabine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ilk önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Merkez Bankasının faiz indirimi kararı sonrası döviz kurlarındaki artış ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.
ASGARİ ÜCRET KONUŞULACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işveren ve işçilere yönelik bir anket çalıştırması gerçekleştirmişti. Bakan Vedat Bilgin anket sonuçlarını Kabineyle paylaşacak. Bununla birlikte 3600 ek gösterge ve EYT konusu da kabinenin gündeminde olacak.
DIŞ POLİTİKA
Toplantıda bir başka önemli gündem maddesi dış politika olacak. Bağdat'ta büyüyen siyasi belirsizliği fırsata dönüştürmek isteyen Peşmerge'nin Kerkük'e girmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bölgede yaşanan gelişmeler Kabine Toplantısında ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele toplantının öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin sunum yapacak.
ANKARA- WASHİNGTON ARASINDAKİ F-16 GÖRÜŞMELERİ
Türkiye ile ABD arasındaki F-16 alımı konusunda devam eden görüşmeler de toplantıda ele alınacak. Bakan Akar, bu Savunma Bakanlıkları arasında yapılan yüksek düzeyli savunma grup toplantısına ilişkin kabineyi bilgilendirecek.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
covid-19 ile mücadele toplantının gündem başlıkları arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler konusunda Bilim Kurulu tavsiye kararlarını kabine ile paylaşacak.
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