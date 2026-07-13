Kabine, yeni haftanın ilk gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Kabine Toplantısı, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü yani bugün saat 15.30'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi’nin sonuçları, Türkiye’nin ittifak içindeki konumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, liderlerle yaptığı ikili görüşmeler Kabine’nin gündemine gelecek.

Trump, Ankara ziyaretinde CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı müjdesini açıklamış, F-35 uçaklarının teslimi konusunda ise olumlu mesajlar vermişti. ABD-İran arasında yükselen gerilim de, Kabine gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak. Tarafların müzakere masasına dönüşü, ateşkesin tesisi ve kalıcı barış için Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar gözden geçirilecek.

Kabine'de 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.