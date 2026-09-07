Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yoğun bir ajandayla bir araya geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

7 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine'nin gündeminde ekonomi ve enflasyonla mücadele, 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeler, güvenlik başlıkları ve dış politika konuları bulunuyor. Bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin ekonomi programı ve yeni döneme ilişkin hedeflerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Sosyal konut çalışmaları da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul'da planlanan kiralık sosyal konut projesine ilişkin detayların gündeme gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda ele alınan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Yeni kararlar ve gündemdeki gelişmeler, Erdoğan'ın açıklamalarıyla netlik kazanacak.