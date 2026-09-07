Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?

7.09.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, genellikle iki haftada bir pazartesi günleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yoğun bir ajandayla bir araya geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

7 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine'nin gündeminde ekonomi ve enflasyonla mücadele, 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeler, güvenlik başlıkları ve dış politika konuları bulunuyor. Bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin ekonomi programı ve yeni döneme ilişkin hedeflerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Sosyal konut çalışmaları da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul'da planlanan kiralık sosyal konut projesine ilişkin detayların gündeme gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda ele alınan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Yeni kararlar ve gündemdeki gelişmeler, Erdoğan'ın açıklamalarıyla netlik kazanacak.

İlgili Konular: #Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

İlgili Haberler

Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026-2027 uyum haftası başladı mıi? Dersler ne zaman başlayacak?
Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2026-2027 uyum haftası başladı mıi? Dersler ne zaman başlayacak? Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ne zaman başlayacak?
Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu ne zaman, neden öldü? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatı...
Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu ne zaman, neden öldü? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatı... MİT’te uzun yıllar kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Peki, Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu ne zaman, neden öldü? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatı...
2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK bursu ne kadar?
2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK bursu ne kadar? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK bursu ne kadar?