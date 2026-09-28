Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?

28.09.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kabine Toplantısı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? 

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde dış politika, güvenlik, ekonomi ve iç gündeme ilişkin çeşitli başlıklar bulunuyor.

28 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR? 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden birinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması olması bekleniyor.

ŞİMŞEK VE GÜRLEK'İN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Fon soruşturmasının mali ve adli boyutlarına ilişkin son gelişmelerin Kabine üyelerine aktarılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca fon krizi nedeniyle mağduriyet yaşayan yatırımcılara yönelik atılabilecek adımlar ile benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla alınabilecek idari ve finansal tedbirlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA BAŞLIKLARI MASADA

Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem maddesini dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği temas ve görüşmelere ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes girişimleri, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ile Gazze'deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ MECLİS GÜNDEMİ

Kabine'de 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi planlanan düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.

Yeni yasama döneminde öncelik verilmesi planlanan yasa tekliflerinin toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

İlgili Konular: #Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 28 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 28 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, birçok bölge için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edildi.
Son Dakika... Barış Pehlivan dün işaret etmişti... Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Bakan Yardımcısı'nın damadı aranıyor!
Son Dakika... Barış Pehlivan dün işaret etmişti... Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Bakan Yardımcısı'nın damadı aranıyor! Son dakika gelişmesi... Destek Holding ve Özata Denizcilik'e ilişkin yürütülen fon soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Başsavcılık, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın firari olduğunu açıkladı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Balcı'nın Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'ndan kısa süre önce istifa etmesine dün dikkat çekmişti.
İSKİ açıkladı: 28 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 28 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 28 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?