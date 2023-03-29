Kabine toplantısı yapılacak mı? Masada hangi konular var?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:04

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:04

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Normalde her 15 günde bir yapılan kabine toplantısının bu hafta başı yapılması bekleniyordu fakat toplantıyla alakalı bir gündem oluşmadı. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

NTV'nin haberine göre; her 15 günde bir gerçekleştirilen kabine toplantısının bu hafta toplanıp toplanmayacağı birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre düzenlenen kabine toplantısıyla ilgili henüz bir takvim oluşmadı.

Buna göre; Kabine toplantısının bu hafta yapılması beklenmiyor. Toplantının önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinde başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek.